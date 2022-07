Les films maudits 3/7 – «Apocalypse Now», l’antichambre de l’enfer et un tournage dément Coppola a tout misé, tout perdu et tout regagné avec ce film ponctué par les incidents dès son premier jour. Pascal Gavillet

Une vision de l’enfer. AMERICAN ZOETROPE

Un réalisateur mégalo, une star qui refuse de tourner, un budget faramineux, une production en péril, un typhon qui balaie la jungle où se tourne le film, des techniciens sous coke, un acteur victime d’un infarctus. «Apocalypse Now» (trailer officiel) est l’un des tournages les plus fous de l’histoire du cinéma et l’existence du film tient d’ailleurs du miracle. Comment Coppola s’en est-il sorti? Aujourd’hui encore, on s’interroge.