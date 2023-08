Apparentements pour le National – L’UDF et les Vert’libéraux laissés chacun dans leur coin Dans le canton de Vaud, l’entrée en piste des Libres a chassé l’Union démocratique fédérale de la famille «centriste». Et les Pirates ont viré à bâbord. Jérôme Cachin

La section vaudoise de l’Union démocratique fédérale (UDF), coprésidée par Philippe Karoubi, n’intéresse ni la famille centriste, ni l’alliance PLR-UDC pour un apparentement en vue des élections fédérales de cet automne. DR

C’est ce lundi 28 août que les apparentements des listes pour l’élection au Conseil national de cet automne ont été conclus. Ces accords entre les partis politiques ne sont plus tout à fait ceux d’il y a quatre ans. Résultat des courses: la toute petite Union démocratique fédérale (UDF) et le Parti vert’libéral se retrouvent isolés. Chaque voix compte et le système des apparentements et des sous-apparentements permet que les voix des petits (comme l’UDF, le Parti évangélique, Les Libres et le Parti pirate) ne soient pas perdues. Mais, en plus de l’arithmétique, il y a les accointances politiques.