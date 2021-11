Protection des animaux – Appel à boycotter la journée du lait Cette action, organisée chaque année par Swissmilk, est prévue jeudi dans les écoles suisses. Des organisations de protection des animaux sont scandalisées.

Les organisations de protection des animaux ont appelé au boycott de la Journée du lait prévue jeudi dans les écoles suisses. Cette opération de publicité est organisée chaque année par Swissmilk pour promouvoir le lait comme un «en-cas sain».

Les défenseurs des droits des animaux en sont scandalisés: ce qui est fait aux vaches et aux veaux dans l’industrie laitière n’est pas pour les yeux des enfants, écrivent mercredi les organisations «Animal Rights Switzerland», «Tier im Fokus» et «Vegan Society Switzerland».

La mère et le veau sont en effet séparés immédiatement après la naissance et le veau est généralement ensuite mis à mort, une réalité peu plaisante à montrer, selon les défenseurs des animaux. Ils estiment qu’il est paradoxal de «bombarder» les enfants de publicité pour une industrie qu’il faut en même temps leur cacher.

Pas de lobbyisme dans les écoles

De plus, la publicité d’une organisation de lobby comme Swissmilk, l’Association des producteurs suisses de lait, n’a pas sa place dans les écoles, «surtout pas avec le soutien de l’État», poursuivent les trois organisations.

Swissmilk affirme de son côté que la portion de lait distribuée à plus de 325’000 écoliers et enseignants dans toute la Suisse à l’occasion de cette journée de publicité constitue «une alternative saine aux boissons et aux en-cas sucrés».

