Avis de tempête – Appel à la démission du directeur de Nyon Région Tourisme Le syndic de Prangins signe un préavis demandant d’abroger le règlement sur les taxes de séjour. Celles-ci financent l’Office du tourisme qu’il préside. Raphaël Ebinger

Nyon Région Tourisme est financé en partie par les taxes de séjour. Archives/Georges Meyrat

Jeudi 17 décembre, Prangins pourrait tourner un peu plus le dos à son district. Le Conseil communal se prononcera sur l’abrogation du règlement de la taxe régionale de séjour et les résidences secondaires. Le vote n’est pas anodin. Le texte en question a été adopté par toutes les Communes du district, à l’exception de Bassins connue pour son esprit autonomiste. Il assure surtout la destination des taxes de séjour dans un souci d’offrir une politique touristique forte. Les Communes en gardent 15%, alors que le reste est versé dans le Fonds régional d’équipement touristique (FRET, pour 47%) et à l’organe de promotion touristique régional (38%).