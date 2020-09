Genève – Appel à témoin après un accident à Bernex Un automobiliste français a été blessé dans un accident de la route mercredi soir à Bernex (GE). La police genevoise recherche d’éventuels témoins.

La police a lancé un appel à témoins pour comprendre les circonstances de l’accident à Bernex mercredi soir. KEYSTONE

La police genevoise a lancé jeudi un appel à témoin après un accident à Bernex. Un automobiliste français a perdu le contrôle de son véhicule mercredi soir pour une raison inconnue.

La voiture est partie en embardée du côté gauche de la route et a fini sa course dans le bas-côté. Le conducteur a été blessé dans l’accident et il a été héliporté aux Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG).

NXP