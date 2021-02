Vol à main armée – Appel à témoin après un brigandage à Yvonand Un homme armé s’est fait remettre une somme d’argent par la caissière d’un supermarché vendredi après-midi avant de prendre la fuite à pied. L’important dispositif policier mis en place n’a pas permis son interpellation.

Les personnes pouvant fournir des renseignements sur le brigandage sont priées de prendre contact avec la police cantonale vaudoise. (Photo d’illustration) Keystone/Laurent Gillieron

Un brigandage est survenu vendredi vers 17h40 dans un supermarché à Yvonand (VD). Un homme dont le visage était dissimulé par une cagoule a menacé une caissière avec une arme de poing et s’est fait remettre une somme d’argent avant de prendre la fuite à pied.

L’important dispositif policier mis en place n’a pas permis d’interpeller l’auteur du brigandage, a indiqué la police cantonale vaudoise dans un communiqué. L’employée n’a pas été blessée mais s’est dite choquée par l’événement.

La police cantonale vaudoise lance un appel à témoin. Les personnes pouvant fournir des renseignements, notamment de par leur présence dans la région durant la période susmentionnée, sont priées de prendre contact avec la centrale d’engagement de la police cantonale vaudoise au 021 333 53 33 ou avec le poste de police le plus proche.

Signalement

La personne recherchée correspond au signalement suivant: un homme caucasien, entre 40 et 50 ans, 180 cm et de corpulence svelte, s’exprimant en français sans accent particulier. Il portait un K-Way de pêcheur jaune avec vraisemblablement un pull à capuchon noir en dessous, une cagoule ou un bonnet noir, des jeans clairs assez larges et des chaussures de ville noires.

Cet événement a nécessité l’intervention de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise, de la police du Nord Vaudois (PNV), d’une patrouille de la police cantonale fribourgeoise, de la brigade canine ainsi que d’inspecteurs de la police de sûreté et de la brigade de la police scientifique.

Comm/ami