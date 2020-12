Fribourg – Appel à témoins: agression au boulevard de Pérolles Jeudi dernier, une jeune femme a été agressée par un inconnu alors qu’elle marchait sur le boulevard de

Pérolles à Fribourg. L’auteur n’a pas pu être identifié.

L’enquête est en cours mais les investigations et les recherches entreprises jusqu’ici n’ont pas permis d’identifier l’auteur des faits a indiqué la police cantonale dans un communiqué. (image d’illustration) KEYSTONE

Vers 13 heures le jeudi 3 décembre, la police cantonale fribourgeoise a reçu un appel d’une femme ayant été agressée alors qu’elle marchait sur le boulevard de Pérolles à Fribourg. L’agresseur a surpris la jeune femme de 17 ans en la saisissant au corps par l’arrière, avant de lui asséner deux coups au visage. La

victime, très choquée, est légèrement blessée.

L’enquête est en cours mais les investigations et les recherches entreprises jusqu’ici n’ont pas permis d’identifier l’auteur des faits a indiqué la police cantonale dans un communiqué. Il s’agirait d’un homme de type européen, âgé entre 55 et 60 ans. Il mesure environ 175 cm, est d’une corpulence moyenne avec des

cheveux de couleur gris et parsemés, ainsi que des yeux brun-vert. Il portait des habits foncés.

Les personnes qui auraient vu l’agression ou constaté le comportement suspect d’une personne

répondant au signalement ci-dessus dans les environs du boulevard de Pérolles le jour en question, sont

priées de s’adresser à la Police cantonale fribourgeoise au 026 304 17 17.

ATS/NXP