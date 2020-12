Berne – Appel à témoins: Femme retrouvée sans vie dans l’Aar Une femme âgée a été retrouvée sans vie dans l’Aar lundi matin au niveau de barrage d’Engehalde. La Police cantonale bernoise lance un appel à témoins

(image d’illustration) KEYSTONE

Vers 10h50 le lundi 28 décembre, une femme âgée sans vie a été retrouvée dans des débris flottants se trouvant au barrage d’Engehalde à Berne. Le Ministère public régional Berne-Mittelland a lancé une enquête concernant les circonstances de l’accident et l’identité de la femme, a indiqué la Police cantonale bernoise.

La victime mesure environ 154 centimètres et est de petite corpulence. Elle portait un deux-pièces Manchester orange et par-dessus une veste marron en similicuir. Elle portait également une montre-bracelet dorée avec un bracelet blanc et des lunettes à monture dorée.

La femme portait cette montre dorée avec un bracelet blanc et ces lunettes à monture dorée. POCA

La Police cantonale bernoise demande l’aide de la population. Les personnes qui peuvent fournir des informations sur l’identité de la femme ou ayant fait des observations sont priées de le signaler au numéro +41 31 638 81 11.

fro/comm