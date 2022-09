L’accent mis par le nouveau chef du Département de l’éducation et de la formation Frédéric Borloz sur le rapprochement des mondes de la formation et du travail n’est pas chose inconnue pour les hautes écoles spécialisées (HES). Il a même été à l’origine de leur création il y a une vingtaine d’années. Avec leur double mission de promouvoir l’innovation scientifique et la formation professionnelle, elles ont permis à des milliers de diplômés, notamment après un apprentissage ou issus de la migration, d’accéder à des emplois qualifiés.

Cette proximité ne saura toutefois être comprise comme une adaptation unilatérale des plans d’études aux demandes des employeurs. Dans les métiers du travail social en particulier, les HES ont contribué de manière significative à leur professionnalisation par une solide assise académique. Or, des 120'000 professionnels actifs dans l’action sociale en Suisse, la moitié ne dispose d’aucun diplôme correspondant, et cette situation risque de s’exacerber.

«De nombreux professionnels quittent leur poste en déplorant la pénibilité du travail, des équipes sous-dotées et, pour le canton de Vaud, des conditions salariales inférieures aux cantons limitrophes.»

La faîtière SavoirSocial estime à quelque 50'000 les postes qui manquent pour répondre aux besoins sociaux les plus pressants. C’est donc le marché du travail qui n’a pas suivi, et de nombreux professionnels quittent leur poste en déplorant la pénibilité du travail, des équipes sous-dotées et, pour le canton de Vaud, des conditions salariales inférieures aux cantons limitrophes.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D’abord, les budgets alloués à l’action sociale sont en deçà de l’évolution sociétale et forcent les institutions à faire des économies, souvent au détriment de la qualification du personnel. Ensuite, le titre de travailleur social n’est pas protégé, contrairement à des métiers proches comme les psychologues ou le personnel soignant.

Dans ce flou s’engouffrent des prestataires de formation privés avec de nouveaux titres plus ou moins fantaisistes qui augmentent les risques de sous-enchère dans les institutions. Enfin, les HES sont obligées de limiter le nombre d’étudiants du fait du manque de places de stage mises à disposition par les institutions.

Un combat déjà ancien

Face à cette pénurie de personnel qualifié, les efforts déployés par les HES pour faciliter l’accès à une formation tertiaire ne suffisent plus: une véritable offensive de qualification à tous les niveaux demande une action coordonnée avec les institutions, leurs bailleurs de fonds, les partenaires sociaux du secteur.

L’appel à une telle offensive n’a d’ailleurs rien de nouveau ni de révolutionnaire: c’était un des combats du fondateur de la HETSL dans les années 60, le libéral Claude Pahud, qui a toujours accompagné l’action formatrice par un engagement pour de bonnes conditions de travail. Face aux défis sociaux qu’affronte le canton, un tel engagement est aujourd’hui plus que jamais d’actualité.

Alessandro Pelizzari Afficher plus Directeur de la Haute École de travail social et de la santé Lausanne (HETSL | HES-SO). ODILE MEYLAN

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.