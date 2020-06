Suisse – Appel au boycott des tribunes sans oratrice A l’occasion de l’anniversaire de la grève féministes du 14 juin 2019, les Femmes socialistes mènent une action pour accroître la visibilité des femmes.

Sur neuf invitations que j’ai reçues ces derniers temps, sept prévoyaient uniquement la participation d’hommes comme experts ou orateurs», explique dans un communiqué diffusé jeudi Tamara Funiciello, co-présidente des Femmes socialistes suisses. KEYSTONE

En vue de l'anniversaire de la grève féministe du 14 juin 2019, les Femmes socialistes appellent au boycott des rencontres où seuls les hommes sont invités à s'exprimer. Les femmes doivent être visibles et entendues, notent les élues socialistes.

«Sur neuf invitations que j’ai reçues ces derniers temps, sept prévoyaient uniquement la participation d’hommes comme experts ou orateurs», explique dans un communiqué diffusé jeudi Tamara Funiciello, conseillère nationale (PS) et co-présidente des Femmes socialistes suisses.

«Qu’il s’agisse de la ‹blockchain›, de l'innovation technologique contre le réchauffement climatique ou de l'effet de la crise actuelle sur les industries suisses de la mécanique, de l'électricité ou de la métallurgie, les femmes n’existent tout simplement pas», déplore-t-elle.

«Les femmes n’existent tout simplement pas»

Pour les Femmes socialistes, cette situation est «inacceptable et nuisible». «L'avis de tout le monde doit être pris en compte pour arriver à des solutions aux problèmes de notre temps qui soient susceptibles de réunir des majorités». Avec ce boycott, les élues socialistes espèrent que les organisateurs de manifestations feront participer plus de femmes et leur donneront plus d’espace.

«Nous, Femmes socialistes, ne participerons plus à aucun événement si celui-ci n’accueille pas au moins une femme comme experte ou oratrice», indique clairement Ada Marra, conseillère nationale et vice-présidente du Parti socialiste. «Nous appelons tous les parlementaires solidaires à participer à notre boycott».

( ATS/NXP )