Le parc animalier participe à un programme de reproduction de gypaètes barbus (archives). KEYSTONE/LAURENT DARBELLAY

Le parc animalier de la Garenne, à Le Vaud (VD), lance un appel aux dons. Le zoo a dû abattre neuf hêtres en août, et souhaite replanter d’autres arbres dès l’automne.

Comme partout dans le Jura, la sécheresse et les températures anormalement élevées provoquent une surmortalité importante des hêtres, constate le zoo. Pour des raisons de sécurité, neuf de ces arbres ont été récemment abattus et évacués par hélicoptère afin de limiter la durée des nuisances pour les animaux.

«Nous avons laissé des quilles de cinq mètres de hauteur qui serviront de nichoirs pour des espèces d’oiseaux et de mammifères», écrit la Garenne. Quelques troncs jonchent aussi le sol. Leur décomposition favorisera la prolifération de champignons, d’algues, de mousses et d’insectes xylophages.

Des arbres «vigoureux» seront plantés à l’automne, afin de retrouver le plus rapidement possible l’homogénéité du corridor écologique de la Garenne, ajoute le parc animalier. Le coût global de l’opération étant «important», un appel aux dons est lancé.

Le zoo de la Garenne s’est installé en 2016 dans un nouveau parc de trois hectares. Il présente de nombreuses espèces de faune suisse, sauvage et domestique. Il abrite également un centre de soins pour les animaux sauvages en difficulté et participe à des programmes de réintroduction d’espèces, comme le gypaète barbu et le vautour moine.

