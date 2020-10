Coronavirus – Appel de la task force Covid-19 à réduire les contaminations Afin d’éviter de nouvelles restrictions en Suisse, la task force érige la stabilisation et la réduction du nombre de cas en «priorité absolue».

La task force Covid-19 de la Confédération s’attend à une hausse des morts du SARS-CoV-2 ces prochains jours en Suisse (archives). KEYSTONE

Après la forte hausse des contaminations au coronavirus détectées ces derniers jours en Suisse, la task force Covid-19 du Conseil fédéral lance un appel à contenir l’épidémie. Si la tendance se poursuit, la barre des 2000 cas quotidiens sera franchie en octobre.

«Plus le nombre de cas est élevé, plus il devient difficile et coûteux de garder le contrôle» de l’épidémie, rappelle le groupe de travail dans une analyse diffusée vendredi sur son site internet. L’interruption des chaînes de transmission par la recherche des contacts et les quarantaines fonctionne de moins en moins avec un nombre élevé de nouvelles infections, ajoute-t-il.

De moins 20 personnes testées positives au SARS-CoV-2 au début joint, la Suisse est passée à plus de 700 cas quotidiens au début octobre et à près de 1500 vendredi, constate la task force. Alors que le doublement des infections avait lieu en moyenne toutes les trois ou quatre semaines, il se produit actuellement plus rapidement.

Le groupe de travail s’inquiète également du fait que trop peu de tests de dépistage sont effectués. «Trop d’infections restent non détectées», écrit-il, ce qui affaiblit la stratégie des autorités, visant à utiliser les tests pour rechercher les contacts et ordonner des quarantaines afin d’interrompre les chaînes de transmission.

Réduire les cas, «une priorité absolue»

Les hospitalisations et les décès ont quant à eux été multipliés par dix depuis juin, souligne l’analyse. L’une des raisons est que ce sont surtout les jeunes, dont le risque d’hospitalisation est beaucoup plus faible, qui ont été infectés ces derniers mois. Les contaminations ont toutefois augmenté ces derniers temps dans les groupes à risque, même de «manière significative» dans les tranches d’âge supérieures. Les experts s’attendent donc à une hausse des hospitalisations et des décès ces prochains temps.

Afin d’éviter de nouvelles restrictions, le groupe de travail appelle à une stabilisation et une réduction du nombre de cas, «une priorité absolue». «Le nombre de cas doit se situer à un niveau tel que le dépistage et la recherche des contacts par les cantons soient possibles, même sur plusieurs mois».

Les experts préconisent une application rigoureuse des mesures déjà prises. Dans les régions, où le nombre de cas de Covid-19 est élevé ou en hausse, ils prônent la réduction du nombre de participants à des rassemblements, mais aussi aux manifestations privées et aux réunions de travail. Ils proposent également la systématisation du port du masque sanitaire dans les lieux fermés.

ATS/NXP