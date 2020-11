Hôpitaux surchargés – Appel romand à un gel national des opérations non urgentes Proches de la rupture, plusieurs cantons appellent le Conseil fédéral à interdire certaines interventions pour garantir de la place aux patients Covid. Gabriel Sassoon

Laurent Kurth, Conseiller d’État du canton de Neuchâtel KEYSTONE

Proches de la rupture ou en situation de plus en plus tendue, les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Fribourg et de Genève appellent le Conseil fédéral à restreindre les opérations électives non urgentes dans tout le pays. Une mesure qui doit garantir que leurs patients gravement malades du Covid trouvent de la place dans d’autres hôpitaux en cas de besoin.

«Le Conseil fédéral doit faire jouer la solidarité confédérale.» Laurent Kurth, ministre de la Santé de Neuchâtel

«Des restrictions nationales doivent être décrétées au plus vite, s’alarme Laurent Kurth, ministre neuchâtelois de la Santé. Nous faisons tout pour augmenter nos capacités d’accueil, mais nous allons atteindre nos limites. En Suisse romande, des régions entières risquent bientôt d’être débordées et nous devons pouvoir compter sur une prise en charge dans le reste du pays.» L’élu a récemment plaidé sa cause auprès de la Confédération, sans succès pour l’heure.