Précarité à Lausanne – Appels aux dons pour affronter la crise et l’hiver La pandémie a décuplé la générosité mais aussi les besoins. Les collectes restent donc essentielles. Romaric Haddou

Distribution de cabas de nourriture à l’église Saint-Laurent en septembre 2020. Keystone

Les dons n’ont peut-être jamais été aussi nombreux. En 2020, la majorité des structures lausannoises qui viennent en aide aux personnes précarisées ont constaté un net regain de générosité. Pourtant, à l’heure des collectes de fin d’année, il reste difficile de couvrir tous les besoins, tant ceux-ci ont augmenté. «Il y a énormément de demandes et, depuis le début de la crise, il nous arrive régulièrement d’expliquer à des bénéficiaires que nous n’avons pas la possibilité de leur fournir des denrées, rapporte Véronique Eichenberger, directrice adjointe de la Fondation Mère Sofia. Quand vous tombez dans la précarité, vous n’en sortez pas en deux mois parce que la crise sanitaire ralentit ou qu’un déconfinement s’amorce.»

À Mère Sofia, après une très forte mobilisation au printemps, les dons se sont stabilisés à un niveau légèrement inférieur. «Nous cherchons toujours des choses particulières pour les familles comme du lait maternisé ou des produits d’hygiène pour les enfants», indique Véronique Eichenberger.

Cherche habits, aliments et bénévoles

Des besoins récurrents, c’est aussi ce que met en avant La Maraude. «Nous avons besoin de sacs de couchage, de vestes chaudes et il nous manque régulièrement des chaussures, plutôt de type bottines. Sinon des protections hygiéniques, du chocolat, des cartes de jeux et des sous-vêtements hommes», détaille Anissa Bourradou, membre de La Maraude. Une liste est régulièrement mise à jour sur la page Facebook de l’association. Au-delà du matériel, les forces humaines sont aussi les bienvenues.

L’Armoire à Couvertures est également en pleine collecte. Depuis deux ans, la structure récolte les timbres de la Coop qui lui permettent d’obtenir des plaids. «Nous l’avions déjà fait pour des chaussettes et en avions amassé 1700. Là, nous avons une cinquantaine de plaids. Ils sont neufs et de bonne qualité, c’est vraiment une bonne opportunité», souligne Cendrine Pouzet, cofondatrice de l’organisation pour les sans-abri. Il est possible d’adresser les timbres ou directement le plaid à la structure. L’action se termine à Noël. Comme elle collabore avec la Fondation lausannoise ABS, l’Armoire réceptionne aussi volontiers des accessoires d’hiver, des gants, des bonnets ou des chaufferettes.

Dans le milieu, tous les acteurs confirment que les images des files d’attente genevoises pour l’aide alimentaire ont marqué les esprits. «Les gens ont compris que le voisin, le cousin ou l’ami pouvaient être touchés alors ils ont eu envie de s’impliquer», observe Joëlle Jungo, responsable communication et fundraising pour Caritas Vaud. Ainsi, les initiatives de communes, d’entreprises mais surtout de citoyens pullulent. «Une personne a par exemple lancé un appel sur ses propres réseaux sociaux pour une opération «Cartons de Noël». L’idée c’était de mettre cinq objets par boîte: quelque chose de chaud, quelque chose de bon, un livre, une carte manuscrite et un produit hygiénique. Nous avons déjà reçu plus de 250 cartons!»

La Centrale alimentaire de la région lausannoise (ndlr, la CARL, l’une des prestations de Caritas) permet aussi de mesurer l’ampleur de cet élan de solidarité. L’action Samedi du partage, organisée sur un jour et demi, a permis de récolter 66,5 tonnes de marchandises et 2850 cabas virtuels dans les enseignes partenaires. «C’est le double du résultat 2018, apprécie Jean Kaiser, responsable de la CARL. Mais cette année, la demande a bondi de 30% en produits alimentaires et d’hygiène. Nous travaillons avec une trentaine d’associations, c’est environ 60 entités en comptant les sous-structures, et les besoins augmentent un peu partout. En ce moment, nous manquons par exemple de denrées sèches.» Les dons peuvent être adressés au siège de Caritas (Chemin de la Colline 11 à Lausanne) ou dans l’une de ses trois épiceries à Lausanne, Vevey et Yverdon.