Commission sur les apps – Apple baisse ses prix pour mieux diviser les éditeurs Sous pression politique, la marque à la pomme joue un jeu dangereux en acceptant de ne baisser ses tarifs qu’au profit des plus petits développeurs. Olivier Wurlod

Mi-septembre, Tim Cook annonçait le lancement d’Apple One. Cette offre intégrant les différents services d’Apple a encore alimenté la colère de ceux qui jugent que les pratiques de la marque à la pomme sont anticoncurrentielles. AFP

«Diviser pour mieux régner». Sur le plan militaire ou politique, cette stratégie visant à affaiblir et désunir ses opposants est un grand classique. Apple semble en avoir saisi tout l’attrait dans la bataille que le géant informatique mène depuis l’été dernier contre toute une fronde d’éditeurs et de développeurs d’applications.

Souvenez-vous! Sur impulsion d’Epic Games, - l’éditeur dont le jeu vidéo à succès «Fortnite» avait été banni de l’App Store et du Play Store de Google l’été dernier -, des géants de différents domaines comme Match Group (Tinder et Meetic), Deezer ou encore Spotify ont fait front commun pour s’opposer aux commissions de 30% imposées par la marque à la pomme.

À la fin de l’été, en marge de la bataille juridique entamée par Epic Games contre la firme de Cupertino, l’organisation à but non lucratif «Coalition for App Fairness» était fondée pour pousser Apple à changer ses règles et surtout ses tarifs. «Nous défendons toute entreprise prête à revendiquer ses droits et à contester les comportements anticoncurrentiels qui existent aujourd’hui dans les magasins d’applications», explique alors l’éditeur de jeux vidéo.

Adaptation controversée

Après s’être montré totalement inflexible, Apple annonce finalement, en milieu de semaine passée, être prêt à diviser de moitié ses tarifs. Dès le début 2021, ses commissions passeront de 30 à 15%. Bémol important, cette réduction ne s’appliquera qu’aux plus petits développeurs, soit ceux générant moins de 1 million de dollars de revenus annuels. Cette décision ultraciblée et limitée a naturellement rendu furax ceux qui ont osé se révolter contre les tarifs pratiqués par le géant de Cupertino.

Car que ce soit Epic Games, Spotify, Match Group ou encore Deezer en France, ces géants dépassent largement le million de chiffre d’affaires. «Il y aurait eu lieu de se réjouir de la décision d’Apple si elle n’avait pas été prise pour diviser les créateurs d’applications et ainsi préserver son monopole. De quoi rompre une fois de plus sa promesse de traiter tous les développeurs sur un pied d’égalité», regrettait Tim Sweeney, le patron d’Epic Games.

«Nous souhaitons qu’Apple autorise également des magasins d’applications et des canaux de distribution alternatifs permettant aux développeurs de ne plus être à la merci de ses critères d’application, critères faussant souvent la concurrence et peu transparents.» Roman Flepp, responsable marketing de Threema

Du côté des plus petits, la frustration reste également palpable. «Si nous saluons la décision prise par Apple, nous souhaitons qu’il autorise également des magasins d’applications et des canaux de distribution alternatifs permettant aux développeurs de ne plus être à la merci de ses critères d’application, critères faussant souvent la concurrence et peu transparents», témoigne Roman Flepp, responsable marketing de Threema. À l’origine d’une application de messagerie instantanée, le développeur zurichois sait d’autant plus de quoi il parle qu’il cherche à se faire une place face à des géants comme WhatsApp ou Telegram.

Un jeu dangereux

Évoquant une politique capricieuse et arbitraire, Spotify a appelé les régulateurs à ne pas se laisser leurrer par l’attitude «factice» d’Apple et à agir en toute urgence pour protéger le choix des consommateurs. «Nous appelons les autorités de la concurrence à agir de toute urgence pour restreindre le comportement anticoncurrentiel d’Apple qui, s’il n’est pas contrôlé, causera un préjudice irréparable à la communauté des développeurs et menacera nos libertés collectives d’écouter, d’apprendre, de créer et de nous connecter», assure le groupe suédois.

Aussi subtile soit-elle, la stratégie adoptée par la marque à la pomme s’avère également périlleuse. Car après avoir longtemps échappé aux radars, le géant américain fait désormais face aux mêmes soucis que les trois autres GAFA (Google, Amazon et Facebook). Tant à Washington qu’à Bruxelles, la volonté politique est la même: celle de monter le ton contre les «gatekeepers», soit ces groupes ayant atteint une telle taille qu’ils imposent leurs volontés à tout un secteur.

«Nous appelons les autorités de la concurrence à agir de toute urgence pour restreindre le comportement anticoncurrentiel d’Apple.» Spotify par communiqué

Selon le «Financial Times», Apple ferait ainsi partie des cibles de la Commission européenne et son futur «Digital Services Act», ce paquet législatif conçu pour serrer la vis des géants du Net. Plusieurs services proposés par le géant américain y font déjà l’objet d’une surveillance accrue à l’exemple d’Apple Music. La plateforme musicale est sous enquête en Europe où des plaintes pour concurrence déloyale ont été déposées par Spotify.

Aux États-Unis, c’est l’App Store et sa manière de traiter les développeurs qui se retrouve sous enquête pour pratiques monopolistiques suite à l’ouverture d’une action collective contre la marque à la pomme.