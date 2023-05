Salon des vins bios – Apprendre à déguster le vin nature Le salon BioVino se déroule en marge de la Foire agricole suisse bio à Moudon les 13 et 14 mai. Cécile Collet

Non filtré, sans sulfites ajoutés, les vins nature ne s’offrent pas à la dégustation comme des crus plus classiques. © JEAN-PAUL GUINNARD

L’Association suisse vin nature vient de mettre au point une fiche de dégustation qui devrait faire des émules en France. Et si elle a pris cette peine, c’est bien parce que la fiche à 100 points utilisée dans la plupart des concours ne vaut pas pour les vins vivants. Il est notamment question de commencer sa dégustation avec la bouche plutôt que le nez et de laisser davantage de place à «l’émotion».

Une bonne occasion d’en savoir plus: le salon BioVino, qui se déroule les 13 et 14 mai à Moudon, en marge de la Foire agricole suisse bio (BioAgri). La professeure de Changins Pascale Deneulin, spécialisée en analyse sensorielle et sciences du consommateur, y donnera quatre cours de dégustation de vins nature et bios (gratuit sauf entrée au salon 10 fr.).

Dégustation et concours

Ce bagage en tête, la dégustation des crus (bios, biodynamiques ou nature) de plus de 30 caves de toute la Suisse présentes au salon sera sans doute plus éclairée. Notamment des vins gagnants du concours BioVino, dont les résultats seront donnés samedi à 10 h 30.

Un éclairage est aussi prévu sur une marque encore peu connue des Romands: SlowWine. La petite sœur de SlowFood sera présentée dimanche à 11 h et 15 h.

