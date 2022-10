Congrès alpin – Apprendre des autres pour sauver des vies Deux cent cinquante sauveteurs internationaux se sont réunis ce mercredi à Jaman, sur les hauts de Montreux, pour découvrir matériel d’intervention et autres bonnes pratiques. Xavier Crépon

Deux types d’hélicoptères ont été présentés aux sauveteurs: un AW109 SP ainsi qu’un H145 à cinq pales. KEYSTONE/Julien Grindat

Les derniers nuages qui enveloppent encore la Dent-de-Jaman dans la fraîcheur matinale se dissipent à l’arrivée du train à crémaillère Montreux-Rochers-de-Naye. À quelques mètres des cimes, 250 sauveteurs se sont donné rendez-vous à l’occasion de la «journée pratique» du 73e Congrès de la Commission internationale du sauvetage alpin (CISA).



Tous les ans, ces spécialistes des quatre coins du monde se rencontrent dans un lieu différent afin d’échanger sur leurs techniques de sauvetage ainsi que sur les dernières technologies et matériels utiles aux interventions en montagne. Jusqu’au 15 octobre, ils seront plus de 500 à suivre également plusieurs conférences sur les sauvetages terrestre et aérien, les avalanches ou encore la médecine d’urgence.