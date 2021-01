Risque épidémique et climatique – Apprenons à anticiper les crises, martèle le WEF La transition vers une économie verte ne peut pas attendre. L’impréparation face à la pandémie, pourtant redoutée depuis quinze ans, montre qu’il faut agir plutôt que réagir. Nicolas Pinguely

Si la pandémie va faire sentir ses effets ces prochaines années, les risques liés au changement climatique demeurent en haut de l’agenda du Forum économique mondial (WEF). Keystone

Mieux vaut agir que réagir. C’est l’un des points mis en exergue par le Forum économique mondial (WEF) dans son rapport 2021 sur les risques mondiaux.

Sans surprise, le coronavirus y figure en bonne place. «Cela fait quinze ans que le WEF met en garde le monde contre les dangers de pandémie, martèle l’organisation internationale basée à Genève. En 2020, nous avons vu les conséquences de ne pas y être préparé et d’ignorer les risques encourus à long terme.» Bref, les leçons de l’impréparation du monde face aux épidémies doivent être tirées.

La publication du rapport, pour lequel plus de 800 dirigeants de sociétés et d’experts ont été sondés, rappelle que le prochain Forum économique mondial va bientôt débuter. Une réunion entre décideurs politiques et économiques qui prendra cette année une forme virtuelle, du 25 au 29 janvier 2021, en raison du coronavirus. Exit Davos, donc.