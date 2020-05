Déconfinement du postobligatoire – Apprentis et gymnasiens se remettent en selle Des mesures sanitaires plus strictes qu’à l’école obligatoire seront prises pour accueillir les ados, le lundi 8 juin. Lise Bourgeois

Les gymnasiens, comme ici à la Cité, reviendront en classe dès le 8 juin par petits groupes. ODILE MEYLAN/A

L’heure de la rentrée va enfin sonner pour les gymnases et écoles professionnelles. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) confirme ce mardi que les établissements ouvriront leurs portes le lundi 8 juin après 10 semaines d’enseignement à distance. Au sein des 11 gymnases et 14 écoles professionnelles, quelque 37’000 jeunes sont concernés.