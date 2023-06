Non, à les écouter ainsi qu’à lire les ordonnances de formation, les enseignants qui, pris dans une observation participante de la réforme de l’apprentissage de commerce, en font la critique et l’expertise n’ont certainement pas oublié, comme le prétend le discours du Centre patronal, qu’ils enseignent dans une école professionnelle, plutôt qu’au gymnase: leur réalité quotidienne les y oblige.

L’école professionnelle devrait-elle se résumer à devenir un centre professionnel d’adaptation personnelle, au sein duquel les apprentis devraient se soumettre à des compétences transversales plus que floues, en lieu et place de contenus scientifiques, qui seraient supprimés? Non! Ce rôle est déjà attribué aux cours interentreprises ainsi qu’à l’entreprise formatrice, qui doit y consacrer du temps.

L’école professionnelle doit jouer un rôle social plus conséquent. L’analyse et les témoignages des enseignants impliqués en première ligne dans la réforme, celle d’un apprentissage qui caractérise le modèle suisse depuis plus d’un siècle, nous permettent de mieux comprendre ce qui se joue: l’abandon d’une formation pratique, où l’esprit scientifique s’apprend dans une confrontation entre du théorique et du concret, où le processus d’apprentissage se fait dans la réciprocité entre le général et le particulier (par voies de déduction et d’induction), pour une formation purement technicienne, où l’«opérationnalité» recherchée est fonction de processus entièrement préfabriqués par le concept fumeux de «compétences opérationnelles».

La critique ne porte aucunement sur le fait d’adopter une approche métier. Mais celle–ci doit pouvoir garantir aux apprentis la possibilité de défendre leur force de travail sur le marché, de pouvoir faire société et d’y évoluer, comme prescrit noir sur blanc par le cadre légal.

Le discours du Centre patronal, auquel il est répondu ici, masque les mutations radicales de l’apprentissage, qui demandent à l’école de s’aligner sur le modèle du cours interentreprises. Ce dernier a pour fonction de renforcer l’adéquation d’un geste aux exigences demandées, et c’est bien là le rôle du coach, figure que devraient adopter les enseignants des écoles professionnelles commerciales.

Enseignant ou coach?

Or, un cours, comme transmission de patrimoine culturel, c’est à la fois l’indication du geste adéquat, la définition de son sens en contexte, et une interrogation sur la norme retenue, dont la valeur théorique et les appuis empiriques sont débattus. Difficile dès lors d’aligner le cours d’un enseignant sur celui d’un expert en cours interentreprises. Et cela ne peut être.

Est-ce que les apprentis de l’école professionnelle méritent, citoyens et citoyennes, d’avoir des enseignants plutôt que des coachs? Rien n’est plus sûr. Ce dévoiement qui est à l’œuvre peut-il tenir longtemps? Rien n’est moins sûr. Que l’école, professionnelle ou non, reste un lieu concret d’évolution personnelle, de formation de l’esprit scientifique, responsable socialement comme économiquement, c’est ce qui est demandé.

Jean-Marc Pidoux

