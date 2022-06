En pleine période d’examen de CFC, la discussion s’est cristallisée ces derniers jours autour des taux d’échecs («24 heures» du 30 mai). Dans ce cadre, formateurs et métiers de la construction ont été mis au pilori: les entrepreneurs seraient avides de main-d’œuvre bon marché et ne prendraient pas le temps de former correctement. C’est non seulement faux, mais surtout irrespectueux pour les chefs d’entreprise qui investissent du temps, de l’énergie et des ressources dans la formation de la relève dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de pression constante sur les chantiers.

Les Vaudois seraient-ils des cancres, comme le titrait ce quotidien? En réalité, avec 21% d’élèves se destinant à la formation professionnelle à l’issue de la scolarité obligatoire, Vaud arrive en queue de peloton des cantons suisses, tandis qu’il caracole en tête s’agissant du nombre de candidats au gymnase. Des élèves qui auraient été dans leur élément sur la voie de l’apprentissage n’y sont pas encouragés et les parents sont davantage rassurés à l’idée de les savoir sur un banc d’école plutôt que sur un chantier. Corollaire de cet état de fait, de nombreux jeunes entament par défaut un cursus au gymnase et cela se ressent dans nos effectifs.

«Face aux défis climatiques, les métiers de la construction jouent un rôle décisif.»

Mais pourquoi, dans le canton, la formation professionnelle ne ferait-elle plus rêver? Quelques pistes se dessinent: d’une part, Vaud s’est urbanisé et le temps où l’on effectuait son apprentissage dans l’entreprise du village est révolu. D’autre part, l’offre de HES est pléthorique dans l’arc lémanique, leur attractivité est certaine et les débouchés sont prometteurs.

Par ailleurs, un tiers de la population vaudoise est allophone et n’a pas conscience des perspectives inégalées offertes par la filière de la formation professionnelle en Suisse. Enfin, la deuxième génération se compare au parcours de vie parfois difficile de parents dont la vision des chantiers est biaisée: non seulement la sécurité y a grandement évolué, mais la pénibilité n’a cessé, à grand renfort de mécanisation, de diminuer.

Priorité à l’environnement

Pour renouveler l’attractivité de l’apprentissage, si un des leviers dans le choix d’une profession est la quête de sens, une carrière dans les métiers de la construction est tout à fait adéquate. Selon le «baromètre des préoccupations 2021», la priorité des jeunes serait l’environnement. Face aux défis climatiques, les métiers de la construction jouent un rôle décisif, que ce soit dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments, de la réalisation d’infrastructures ou l’utilisation de nouveaux matériaux moins énergivores ou émetteurs de CO 2 .

En définitive, si à la question «comment m’engager pour le climat?» nous répondions «entame un apprentissage dans la construction», ce serait déjà un premier pas pour valoriser la formation duale et diminuer ces taux d’échecs tant décriés.

Jean-Marc Demierre Afficher plus Président de la Fédération vaudoise des entrepreneurs

