Sous le sapin – Approcher l’inclassable Charles Cingria par l’iconographie A offrir à Noël, un Cingria intime et un Dürrenmatt inédit. Caroline Rieder

Charles-Albert Cingria se destinait d’abord à la musique. Ici au piano entre 1941 et 1942. Fonds Charles-Albert Cingria, CLSR/UNIL, reproduction Laurent Dubois

«Cingria. L’extincteur & l’incendiaire»

«Tout est à rebours chez Cingria, perpétuellement, dans les mœurs et l’obliquité de cette pensée dont le cheminement est celui de la foudre», résume si bien Valère Novarina dans la préface de «L’extincteur & l’incendiaire». Un éclairant constat à vérifier dans les 7000 pages des «Œuvres complètes», dont le dernier volume est sorti en 2018. Il fallait bien cela pour circonscrire la production de l’auteur suisse aux origines cosmopolites, né et mort à Genève (1883-1954).

Un regard inédit sur les écrits de Charles-Albert Cingria En complément, le présent ouvrage, signé Océane Guillemin et Alice Bottarelli, sous la direction de Daniel Maggetti, invite à entrer par l’image et les manuscrits dans l’univers du vagabond magnifique, aux textes aussi inclassables que lui.

Le volume déploie un foisonnant matériel iconographique, tiré en majeure partie des archives du Centre suisse des littératures en Suisse romande, mais aussi des Archives littéraires suisses, ou de documents collectés auprès des membres de la famille, amis, écoles ou collections de divers musées.

Balisé en sections introduites par de courts textes, le parcours invite à musarder, pile dans l’esprit du peu sédentaire auteur de «Bois sec, bois vert». Du côté de l’image, on y découvre une foule de photos, notamment de l’auteur à tous les âges, en chapeau levantin, canotier, turban ou béret, et de nombreux portraits de l’écrivain signés Géa Augsbourg, mais aussi René Auberjonois ou Jean Dubuffet, dont une lettre atteste de l’estime qu’il portait au «Pétrarque» de Cingria: «C’est le livre le plus important de notre époque.»

Cingria, ici coiffé d’un fez, entre 1920 et 1925, aimait à rappeler ses origines levantines. Collection privée, Olivier Cingria, reproduction Laurent Dubois

Du côté des textes, des reproductions de manuscrits écrits sur tous les supports avec son écriture d’écolier, ou de tapuscrits annotés et biffés, qui éclairent sur sa manière de travailler et de retravailler les textes, copiant-collant avant l’heure. En parallèle à ses écrits, un chapitre montre l’ampleur de ses collaborations à des revues, de la prestigieuse NRF… au catalogue de Charles Veillon! Lire sa chronique sur le manteau, puis découvrir en fin d’ouvrage le manuscrit de l’ouverture du chapitre sur les neumes du «Rythme du plain-chant romain», prélude à «La civilisation de Saint-Gall», en dit long sur l’amplitude de sa production.

«Rubriques», parues dans «L’Action» (Lausanne, N o 1, 10 septembre 1942, p. 6), où Cingria explique ses intentions de chroniqueur. Fonds Charles-Albert Cingria, CLSR/UNIL, reproduction Laurent Dubois

Diverses photos ou lettres dessinent également les contours de sa galaxie: ami avec Ramuz, activement soutenu par Henri-Louis Mermod, invité par Dalí ou brouillé avec Cendrars. D’autres pièces, enfin, permettent d’entrer dans l’intimité du personnage: acte de naturalisation française de son arrière-grand-père paternel, livrets scolaires, passeport suisse avec une faute d’orthographe, brouillon de lettre à un critique littéraire ou encore sa carte de lecteur de la Bibliothèque vaticane, que cet érudit a fréquentée, comme bien d’autres en Europe. À signaler encore diverses reproductions de peintures de la main de l’auteur. Un livre qui invite à voyager, encore une fois, avec Cingria.

Le passeport suisse de Cingria émis à Marseille en 1909, avec une faute d’orthographe dans le nom. Fonds Charles-Albert Cingria, CLSR/UNIL, reproduction Laurent Dubois.

Le livre Afficher plus «Cingria, L’extincteur & l’incendiaire»

Océane Guillemin, Alice Bottarelli

Sous la direction de Daniel MaggettiÉd. La Baconnière

«Le joueur d’échecs»

Écrivain jouant avec ses personnages, Dieu engagé dans une partie avec les humains? La métaphore filée par le jeu d’échecs illustrée par Hannes Binder peut se lire à plusieurs niveaux.

Inédit en français, «Le joueur d’échecs», de Friedrich Dürrenmatt, est paru aux Éditions d’En Bas dans un bel écrin, qui reprend la maquette de l’édition originale «Der Schachspieler» (Ed. Officina Lundi) aujourd’hui épuisée. Couverture rigide, carrée comme une case d’échiquier, mise en page jouant avec le motif du damier, les dessins sur des cartes à gratter de Hannes Bilder. Dans le texte traduit par Lionel Felchlin, le noir domine également.

Abo Centenaire de Dürrenmatt Le géant de la littérature n’a pas livré tous ses secrets L’écrivain alémanique (1921-1990), dont on fête en 2021 le 100e anniversaire de la naissance, était un passionné d’échecs. Il y fait de nombreuses allusions dans ses polars, notamment dans «Le juge et son bourreau» et «Le soupçon». Cette nouvelle retrouvée dans ses papiers après sa mort et publiée pour la première fois en 1998 dans la «Frankfurter Allgemeine» vient rappeler l’esprit grinçant de Dürrenmatt.

L’auteur y met en scène une partie d’échecs où, pour chaque pièce perdue, une personne préalablement choisie doit être tuée. La dame figure obligatoirement la personne la plus proche du joueur, tandis que le participant qui est en échec et mat est prié de se suicider. Charge alors à celui qui reste de trouver un nouvel adversaire. Voilà qui rappelle la série coréenne à succès «Squid Game». Avec une différence de taille, les joueurs ne sont pas de lourds endettés qui n’ont plus rien à perdre, mais des nantis, représentants de la justice de surcroît.

La mise en page du texte et les illustrations en noir et blanc de Hannes Binder, reprises de l’édition originale en allemand aujourd’hui épuisée, jouent avec l’idée de l’échiquier. DR

Le sens de cette macabre partie? Chacun y répondra selon ce qu’il déchiffre dans cette singulière partie, aidé par l’extrait d’une conférence de Dürrenmatt sur Albert Einstein reproduite en fin de volume, qui évoque une partie d’échecs créée par Dieu. Une lecture courte qui laisse une durable impression.

Le livre Afficher plus Friedrich Dürrenmatt

«Le joueur d’échecs»

Traduit de l’allemand par Lionel Felchlin

Illustré par Hannes BinderEd. d’En Bas, 32 p.

Caroline Rieder est journaliste à la rubrique culture-société depuis 2013. Elle s'occupe en particulier de la littérature romande, mais se penche aussi avec intérêt sur la littérature jeunesse, et divers sujets culturels et sociétaux. Plus d'infos @caroline_rieder

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.