Commerce local – Après avoir retapé sa rue principale, La Sarraz doit la faire vivre Après des mois de travaux, le joli bourg ne ménage pas ses efforts pour essayer de rendre son artère principale plus attractive. Une association récemment créée va y contribuer. Marie Vanolli

Miroslava et Alexandre Minuz gèrent l’association Little Cabbage et son concept store. Marie Vanolli

Après le lifting complet et très réussi de sa Grand’Rue au bout de laquelle se dresse le bâtiment de l’administration communale, La Sarraz s’interroge sur la vitalité et l’animation de celle-ci. Pas forcément en faisant la une des journaux comme c’est le cas ces jours depuis l’occupation de la colline du Mormont, mais par ses commerces, ses artisans et les activités liées au château qui se trouve à quelques mètres. «Faire revivre ce bourg est notre fil rouge depuis plusieurs années», explique la municipale Maura Soupper. Des ateliers participatifs sont d’ailleurs organisés depuis une année afin de savoir «où va La Sarraz», qui poursuit un développement important avec plusieurs centaines d’habitants attendus d’ici à 2036.

Projets en commun

Fraîchement rénové, le centre-ville est désormais prêt à accueillir commerçants et artisans, très attendus pour rendre aux rues leur animation. Créée il y a quelques mois, l’association Little Cabbage, qui vient d’y prendre place dans un local polyvalent veut initier le mouvement. «Nous ne voulons pas que La Sarraz devienne une cité-dortoir», affirme Miroslava Stankovic Minuz, conseillère communale et présidente de l’association qui propose notamment dans son «café-concept-store» les créations d’artisans locaux. «Le but est de créer des synergies et de lancer des projets communs avec plusieurs acteurs de la région comme des ateliers et des manifestations, sans oublier l’offre touristique qui doit être développée.»

«Nous ne voulons pas que La Sarraz devienne une cité-dortoir.» Miroslava Stankovic Minuz, présidente de l’Association Little Cabbage

Comme des balades à thème qui viennent de voir le jour au départ du bourg avec un concept original et salué par Morges Région Tourisme. En échange de trente francs, les randonneurs viennent en effet chercher une carte, un guide thématique et un panier pique-nique rempli de produits locaux chez Little Cabbage afin de passer du temps dans la région puis le bourg.