Wimbledon – Le Covid fait deux victimes de marque. Cluster en vue? En l’espace de vingt-quatre heures, la partie basse du tableau masculin (Nadal) a perdu un outsider (Cilic) et un prétendant au titre (Berrettini) à Church Road. Jérémy Santallo Londres

Matteo Berrettini voit son Wimbledon s’arrêter avant d’avoir commencé. Getty Images

La déception est énorme pour lui et la perte brutale pour le tournoi. Sérieux prétendant au titre à Wimbledon après ses récents sacres du côté de Stuttgart et au Queen’s, Matteo Berrettini, 11e joueur mondial, a annoncé mardi midi son forfait une poignée d’heures avant son entrée en lice face au Chilien Cristian Garin à Church Road. L’Italien de 26 ans, qui s’était incliné en finale de l’édition 2021 contre Novak Djokovic, est victime du coronavirus.

«J’ai le cœur brisé d’annoncer que je dois me retirer de Wimbledon suite à un test positif au Covid-19, a-t-il écrit sur son compte Instagram. J’ai eu des symptômes de la grippe et été isolé ces derniers jours. Même si ces symptômes ne sont pas sévères, j’ai décidé qu’il était important de faire un nouveau test ce matin (ndlr: mardi) afin de préserver et protéger la santé de mes collègues ainsi que celle des personnes impliquées dans le tournoi.»

De retour cet été après trois mois d’absence et une blessure à la main droite qui avait nécessité une opération, Berrettini se présentait dans le «Temple» invaincu sur gazon cette saison. Pour lui, la désillusion est immense. «Je n’ai pas de mots pour décrire l’extrême déception que je ressens. Le rêve prend fin pour cette année, mais je reviendrai plus fort. Merci pour votre soutien», a-t-il conclu son message.

C’est la deuxième annonce officielle d’un cas de Covid-19 après celle de Marin Cilic lundi. Le frappeur croate, qui a marqué les esprits à Roland-Garros il y a un mois, a aussi déclaré forfait. «J’espérais pouvoir revenir à temps, mais malheureusement je me sens toujours faible et incapable de jouer à mon meilleur niveau, a écrit le finaliste de l’édition 2017 sur instagram. J’ai le cœur brisé de voir ma saison sur herbe se terminer ainsi.»

