Ironman – Après des mois difficiles, Daniela Ryf redevient championne du monde A St-George (USA), la Soleuroise de 34 ans a remporté pour la 5e fois le titre de championne du monde d'Ironman. Une victoire sur ses adversaires, mais aussi sur elle-même. Robin Carrel

La Suissesse en plein effort. imago images/NurPhoto

Il faut en avoir, de la confiance en soi, pour se lancer sur ce triathlon de longue distance. Au programme: 3.8km de natation, 180km de vélo et 42.195 km de course à pied, rien que ça. Et la Suissesse, même habituée à la chose, redoutait le marathon final dans l'Utah. Est-ce que ses muscles allaient tenir le choc sur les deux longues descentes du tracé américain, au cours du marathon final?

La réponse a été oui. Un grand oui même, après un pensum de 8 heures, 34 minutes et 59 secondes. Elle a tenu bon et a relégué sa dauphine, la Britannique Kat Matthews, à plus de huit minutes, et encore plus sur l’Allemagne Anne Haug. Daniela Ryf a, comme souvent, fait la différence lors des 180 km à bicyclette et a, ensuite, terminé au mental. Ses quatre premiers titres mondiaux avaient été fêtés à la suite entre 2015 et 2018. Elle a prouvé en 2022 qu'elle était encore la référence de ce sport.

La Soleuroise avait eu des problèmes stomacaux en 2019 à Hawaii. Les deux éditions suivantes étaient passées par pertes et profits à cause du Covid. D'un coup, cette acharnée de l'effort s'était retrouvée sans objectifs. Elle a débuté des études de technologie alimentaire, s'est séparée de son coach historique Brett Sutton, qui avait fait d'elle le No 1 mondial pendant des années. Des choix osés, mais payants.

Ryf a aussi osé mettre son corps sur pause pendant près de six semaines d'affilée en 2021, ce qui ne lui était pas arrivé depuis près de dix ans. «J'ai redémarré mon corps, expliquait-elle alors. Ce temps d'arrêt a été comme une remise à zéro d'un ordinateur. J'ai recommencé et tout s'est reconstruit lentement.» Ca a recommencé avec ce titre mondial et elle a l'occasion de réussir un incroyable doublé. Les prochains Mondiaux d'Ironman auront lieu cet automne déjà, à Hawaii.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

