États-Unis – Après des tirs de roquette en Irak, Trump avertit Téhéran Washington redoute des attaques contre des Américains en Irak, l’approche du premier anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani.

Donald Trump avait ordonné le 3 janvier 2020 une attaque au drone pour éliminer le puissant général iranien Qassem Soleimani alors qu’il se trouvait à Bagdad. AFP

Donald Trump a prévenu mercredi qu’il tiendrait «l’Iran pour responsable» en cas d’attaque mortelle contre des Américains en Irak, à l’approche du premier anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe des États-Unis.

«Notre ambassade à Bagdad a été touchée dimanche par plusieurs roquettes», a rappelé le président américain sortant sur Twitter, évoquant une attaque qui a causé des dégâts matériels mais aucun décès. «Devinez d’où elles venaient: d’IRAN», a-t-il ajouté.

«Maintenant nous entendons des spéculations sur de nouvelles attaques contre des Américains en Irak», a-t-il poursuivi, avant d’adresser «un conseil salutaire et amical à l’Iran: si un Américain est tué, je tiendrai l’Iran pour responsable». «Réfléchissez bien», a-t-il mis en garde, sans plus de précisions.

Les États-Unis «prêts à réagir»

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait déjà pointé Téhéran du doigt. Et le chef des forces américaines au Moyen-Orient, le général Frank McKenzie, a prévenu que les États-Unis étaient «prêts à réagir» en cas d’attaque iranienne pour marquer l’anniversaire du décès de Qassem Soleimani. En réponse, l’Iran a exhorté lundi les autorités américaines à ne pas provoquer des «tensions».

Donald Trump avait ordonné le 3 janvier 2020 une attaque au drone pour éliminer le puissant général iranien alors qu’il se trouvait à Bagdad. La région avait alors retenu son souffle dans la crainte d’une escalade incontrôlée qui n’a finalement pas eu lieu.

Mais la tension remonte à l’approche du premier anniversaire de cette opération, et alors que le président américain qui mène une politique de «pression maximale» contre Téhéran entre dans les dernières semaines de son mandat. Washington a déjà réduit récemment son personnel diplomatique dans la capitale irakienne, et les spéculations sur une fermeture pure et simple de son ambassade, récurrentes, refont surface ces derniers jours.

AFP/NXP