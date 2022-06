On fête la musique – Après deux ans chez eux, les musiciens descendent enfin dans la rue Grandes ou petites, le 21 juin ou presque, les Fêtes de la musique essaiment partout dans le canton. Avec des milliers de pratiquants inscrits et de spectateurs attendus, ce retour à l’effervescence a valeur de symbole. Francois Barras

Quelle que soit la scène, tant qu’on a la musique… En tout, 58 espaces de jeu seront installés dans Lausanne mardi 21 juin (et aussi au Flon, ici en 2016). Naomi Wenger

Cela fait une année que Julien Grimm attend le premier jour de l’été. Non par romantisme primesautier, moins encore pour prendre ses vacances à la plage. Le 21 juin, c’est pile-poil le jour où la francophonie célèbre ses musiques, depuis quarante ans et la décision par Jack Lang, alors frais ministre de la Culture mitterrandienne, d’en faire un rendez-vous annuel qu’il exporterait à la ronde. Lausanne a signé la charte de la Fête de la musique en 1995, qui en stipule avec précision les contours et devoirs; d’autres villes vaudoises profitent de l’occasion pour y aller de leur manifestation, petite ou grande, le 21 juin ou à ses alentours (lire encadré).