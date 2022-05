Jeunes cyclistes soulagés – Après deux ans, le Tour du Pays de Vaud retrouve le sourire La pandémie n’a pas altéré l’enthousiasme autour du TPV. Au contraire, l’évolution de la discipline rend l’événement cycliste encore plus important. Robin Carrel Champagne

Des organisateurs heureux. DR

Cela commençait à devenir longuet… Depuis 2019, le Tour du Pays de Vaud (TPV) était resté dans les cartons d’Alain Witz et de sa troupe. Deux éditions d’affilée ont, en effet, été annulées à cause du Covid et les organisateurs comme les coureurs ressentaient un vrai manque. Les choses sont revenues quasiment à la normale et la fête est d’autant plus belle, depuis jeudi, sur les routes vaudoises, de Puidoux à Mathod, en passant par Champagne, Paudex, Cuarnens et Aigle.