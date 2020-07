Plus grande église romane de Suisse – Après dix ans, l’abbatiale de Payerne revient dans la lumière En chantier depuis près de quinze ans pour son sauvetage et totalement fermé au public depuis 2016 pour sa mise en valeur, l’ancien monastère clunisien s’apprête rouvrir ses portes ce samedi 11 juillet. Sébastien Galliker

Après sa sauvegarde, le chantier de mise en valeur de l’abbatiale de Payerne s’est accompagné du réaménagement du centre historique et notamment de la place du Marché. JEAN-PAUL GUINNARD

Covid oblige, les festivités d’inauguration officielle de l’abbatiale de Payerne ont dû être annulées en mai dernier. Mais alors que la pandémie chamboule des vies et retarde des chantiers, elle pourrait être l’alliée de la plus grande église romane de Suisse, qui va rouvrir ses portes au public ce samedi 11 juillet après plus de dix ans de travaux de sauvegarde et mise en valeur. «De par les dimensions impressionnantes du site, il est aisé d’y maintenir les distances de sécurité et c’est l’occasion pour les vacanciers suisses de découvrir un nouveau site touristique», lâche Anne-Gaëlle Villet, directrice des lieux.