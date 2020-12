Mesures sanitaires – Après dix mois, l’idéal du télétravail se fissure Motivation en berne, dédommagements inexistants, fatigue et défiance: la vie en «home office» n’est pas un long fleuve tranquille. Catherine Cochard

Depuis mars, nous sommes nombreux à avoir découvert les joies – et les peines – du télétravail. Dessin: Manuel Perrin

Au mois de mars, un petit miracle s’est produit. Souvenez-vous: alors que de nombreux employeurs se refusaient jusqu’alors à laisser leurs employés travailler de chez eux, ils s’y sont tous pliés quasi du jour au lendemain, en raison de l’état de nécessité. Et c’est ainsi que des foules de salariés ont découvert les joies du télétravail.

Dix mois plus tard, le bilan est mitigé. Si les convaincus du home office sont comblés par leur quotidien casanier, débarrassés à la fois des trajets pour rejoindre leur entreprise et des bavardages de l’open space, ils sont toujours plus nombreux à avoir l’impression que leur hiérarchie estime leur faire une fleur en les laissant travailler à demeure, quand bien même il s’agit d’une recommandation fédérale.