Conflit en Afghanistan – Après Kunduz, les talibans avancent sur Mazar-i-Sharif À quelques semaines du retrait des forces américaines, les fondamentalistes islamistes contrôlent désormais six des 34 capitales provinciales du pays. Yannick Van Der Schueren

Les combattants talibans se sont emparés dimanche de plusieurs bâtiments officiels dans la ville de Kunduz, capitale de la province du même nom. KEYSTONE

Six capitales régionales en quatre jours. Après Zaranj, dans le sud du pays vendredi et Sheberghan, fief du célèbre chef de guerre Abdul Rashid Dostom, dans le nord-ouest samedi, il n’a fallu que quelques heures aux forces talibanes ce dimanche pour prendre le contrôle des villes de Kunduz, de Sar-e-Pul et de Taloqan.

Ce lundi, les insurgés ont encore étendu leur emprise sur le nord de l’Afghanistan en s’emparant d’Aibak. Cette cité de 120’000 habitants est tombée sans résistance. «Un ancien sénateur s’est rendu aux talibans» et des notables ont demandé au gouverneur de retirer ses forces de la ville pour qu’elle soit épargnée par les combats, ce qu’il a accepté, a expliqué à l’AFP Sefatullah Samangani, le gouverneur adjoint de cette province.