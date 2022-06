Gifle portugaise en football – Après la débâcle, la Suisse peut-elle réagir à Genève? L’Espagne jeudi et le Portugal dimanche, le tout à la Praille, pour montrer autre chose que le spectacle affligeant de ce 4-0 de Lisbonne. Daniel Visentini Lisbonne

Au lendemain du 4-0 encaissé à Lisbonne, la Suisse est dans le flou et Murat Yakin semble soucieux avant les deux échéances au Stade de Genève, face à l’Espagne, jeudi, et face au Portugal, dimanche. KEYSTONE

Peut-être que les statistiques ne suffiront pas: au Stade de Genève, l’équipe de Suisse a remporté jusque-là le 100% de ses rencontres officielles (éliminatoires d’Euro et de Coupe du monde), six au total, contre l’Albanie, la Moldavie, Chypre, la Lettonie, l’Eire et l’Irlande du Nord. Pourtant, après le spectacle affligeant de cette gifle 4-0 reçue à Lisbonne en Ligue des nations et avant d’accueillir à la Praille jeudi l’Espagne et dimanche le Portugal, rien ne pousse à l’optimisme, pas même le fragile rappel de ces succès, face à des adversaires bien plus modestes, de plus.