Univers Montessori – Après la fermeture de la crèche, l’école tire aussi la prise Face à la révolte des enseignants privés de salaires, les organes cantonaux ont fermé la structure scolaire de Préverenges. Plus de soixante enfants sont concernés. Cédric Jotterand

Après la crèche fermée du jour au lendemain en octobre, c’est désormais la structure complète qui a été contrainte de cesser ses activités en raison de la «grève» des enseignants qui craignaient pour leurs salaires. 24HEURES/PATRICK MARTIN

«J’ai fait le maximum mais je ne peux plus assurer la suite de la scolarité du 6-12 ans avec les charges qui s’accumulent et l’ambiance générale. Je suis consternée et consciente de l’impact négatif que cela peut avoir sur les enfants. Il est compliqué de remplacer une équipe du jour au lendemain, même si j’ai vraiment tout tenté.»