Commentaire – soins infirmiers – Après la fête, la gueule de bois?

Les Suisses ne se sont pas arrêtés aux applaudissements. La crise de coronavirus a permis de jeter une lumière crue sur les difficultés d’une profession essentielle à notre système de santé. Une initiative qui passe, c’est très rare, et avec quelque 60% de oui, n’ayons pas peur des mots, le texte sur les soins infirmiers a fait un carton.

L’initiative est à ce point rédigée en termes généraux qu’elle laisse la porte ouverte à mille possibilités de la mettre en œuvre. Et l’histoire montre que les Chambres – au gré des majorités – n’ont que peu de scrupules à façonner les compromis qui les arrangent. L’initiative des Alpes ou celle contre l’immigration en savent quelque chose. Les intentions du peuple sont bien vite passées à la moulinette des réalités politiques.

«L’histoire montre que le parlement – au gré des majorités – n’a que peu de scrupules à façonner les compromis qui l’arrangent.»

Lors de la campagne, plusieurs opposants au texte ont d’ores et déjà affirmé qu’ils n’allaient de toute façon pas offrir plus que le contre-projet qui s’est fait balayer ce dimanche. Et attention à la fragilité des soutiens. Durant la campagne, on en a vu des ministres cantonaux appuyer l’initiative, alors qu’ils ont à charge les hôpitaux sur leurs terres et sont donc capables de changer aujourd’hui déjà la réalité des infirmiers et infirmières. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient.

En renonçant au contre-projet, les défenseurs du personnel soignant ont peut-être oublié la dure réalité des majorités politiques. L’euphorie pourrait donc bien être de courte durée.

Florent Quiquerez est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2015. Spécialisé en politique, il couvre avant tout l'actualité fédérale. Auparavant, il a travaillé comme correspondant parlementaire pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.