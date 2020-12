Aménagement du territoire – Après la forêt du Flon, Toto Morand se bat pour une zone verte d’Épalinges L’ex-candidat au Conseil d’État avait un projet de ferme pédagogique sur des parcelles voisines de ses propriétés. Mais il s’est fait doubler par Orllati pour l’achat du terrain. Il dénonce l’attitude de deux municipaux. Camille Krafft

Guillaume Morand était proche de la famille d’agriculteurs qui vivait dans la ferme jusqu’au décès de Simone P., qui a précipité la vente des terrains. Odile Meylan

On se croirait dans un livre pour enfants, une ferme du XIXe siècle, avec dans la cour des oies qui se dandinent en ignorant superbement les visiteurs, comme si elles étaient propriétaires des lieux. Nous sommes sur les hauts d’Épalinges, 10’000 habitants. En bas, de l’autre côté d’une étendue vierge de trois hectares recouverte de neige, la fumée des cheminées se détache sur un ciel chiffonné.

Une partie de l’histoire qui se déroule ici aurait pu avoir lieu dans n’importe quelle commune du canton oppressée par la densification. Mais les événements autour des parcelles du chemin de Florimont, sur laquelle se situent cette ferme et son terrain, ont pris une tournure dramatique, sur fond d’accusations de mensonge, de trahison et de favoritisme. «Même aux heures les plus difficiles de la défense de la forêt du Flon, je n’ai jamais vécu de telles tensions», lâche Guillaume «Toto» Morand, propriétaire de sept petites parcelles dans le quartier et voisin direct des terrains en question.