Entraide humanitaire – Après la lèpre et Ebola, un retraité glandois fait la guerre au Covid À 80 ans, Harald Pfeiffer s’engage toujours autant pour la population en Sierra Leone, qui souffre de malnutrition à cause de la pandémie. Yves Merz

Le Glandois Harald Pfeiffer, 80 ans, revient de Sierra Leone où il aide les autochtones dans le domaine de la santé et de l’éducation. Patrick Martin/24 heures

Son séjour de plusieurs mois dans une léproserie en Sierra Leone en 1988 l’a probablement marqué au fer rouge. On se souvient qu’en 2014, le Glandois Harald Pfeiffer n’avait pas hésité à s’envoler pour ce pays d’Afrique de l’Ouest, où le virus Ebola faisait des ravages. Il savait que sur place, au Magbenteh Community Hospital, qu’il a contribué à construire entre 2002 et 2006, on avait besoin de lui. Revenu en Suisse trois mois plus tard, il avait raconté à 24 heures les terribles drames humains dus au virus mortel.