Covid à Genève – Après la levée des restrictions, le virus reste en piste L’activité du virus se contracte à Genève, mais le canton enregistre encore des centaines de nouveaux cas quotidiens. On déplore près d’un décès par jour dans le canton. Marc Moulin

Genève, le 15 janvier 2022.

Le logo des HUG sur le bâtiment principal de l'hôpital. ©Pierre Albouy/Tribune de Genève ©Pierre Albouy

«Il n’y a que les sots qui diraient que tout est fini.» Ainsi réagissait le ministre genevois de la Santé mercredi à la levée de la quasi-totalité des restrictions anti-Covid par le Conseil fédéral. Deux jours plus tard, les services de Mauro Poggia publient des données qui semblent donner raison à leur patron. Le Covid reste bien présent à Genève et on en meurt encore.

«Après presque deux ans de bouleversements, de drames et d’incertitudes, une nouvelle phase semble s’amorcer, écrivent les responsables sanitaires cantonaux. Le Conseil fédéral a pris acte et, avec la levée des mesures, d’autres responsabilités sont transférées à la population et aux partenaires. Dès maintenant, c’est vous et nous qui allons décider, au cas par cas, ce qu’il convient de faire dans certaines situations.»

Concrètement, le Service du médecin cantonal recommande de continuer à veiller à l’aération des locaux ainsi qu’à l’hygiène des mains et des surfaces. Le masque? S’il n’est plus obligatoire à part dans les transports publics et les lieux de soins, on est encouragé à le porter «quand cela vous semble utile ou vous rassure, et dans tous les cas quand vous avez des symptômes», poursuit le service. Et de conclure: «Ensemble, nous allons trouver notre nouvel équilibre.»

À Genève, le pic de la vague Omicron est bel et bien derrière nous depuis près de trois semaines. Mais le virus n’a pas disparu puisqu’il infecte, selon les données officielles, de 500 à 1000 nouvelles personnes par jour dans le canton. Le taux de positivité des tests reste stratosphérique: près d’un tiers des analyses PCR, alors qu’une situation apaisée exigerait plutôt un taux d’environ 5%, selon l’OMS.

Incidence du Covid à Genève (nombre de cas pour 100’000 habitants), calculée sur 7 ou 14 jours durant l’hiver 2021-2022. État de Genève

Du côté de l’hôpital, la tendance est à une très lente décrue. On en est à 499 personnes hospitalisées, dans leur écrasante majorité aux HUG, contre 511 une semaine plus tôt. Dans cette patientèle, on dénombre 131 cas de Covid aigu (en nette baisse d’une cinquantaine d’unités sur une semaine) dont 10 aux soins intensifs et 14 aux soins intermédiaires.

Quant à la litanie des décès, elle se poursuit. Genève en a déploré 14 dus au Covid sur les 16 premiers jours de février, soit près d’un cas par jour. C’est un peu mieux qu’en décembre ou en janvier, des mois de 31 jours qui ont totalisé respectivement 40 et 35 décès.

