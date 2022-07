Drame familial – Après la mort d’un deuxième bébé, une maman au tribunal La première affaire avait été classée. La seconde a conduit une mère sur le banc des accusés, à Nyon. Très alcoolisée, elle s’est endormie sur son bébé. Raphaël Ebinger

Une affaire tragique était au programme du Tribunal correctionnel de Nyon mardi, avec une mère de famille accusée d’homicide par négligence sur son bébé. CHRISTIAN BRUN/ARCHIVES

«C’est un procureur en colère qui parle. Je suis en colère contre la prévenue, mais pas seulement. Cette affaire est un gâchis qui aurait dû être évité.» Une affaire qui a fait un décès tragique, celui d’une petite fille de 5 mois en juillet 2020 dans un village de La Côte. Sa mère, fortement alcoolisée, s’était endormie sur elle et l’avait asphyxiée. Le Ministère public et l’avocat de la défense relèvent les occasions manquées afin d’éviter un tel drame. Ils remarquent que la famille anglaise avait perdu un autre bébé de 10 mois une année et demie plus tôt dans des circonstances similaires. Mais l’affaire avait été classée sans que les services sociaux ou d’autres intervenants ne soient alertés.