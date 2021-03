Météo de la semaine – Après la neige et la pluie, préparez-vous aux rafales de vent Le temps froid, en dessous des moyennes saisonnières, va se prolonger au moins jusqu’à dimanche. Le point sur cette séquence hivernale. Arthur Grosjean

Les vents seront plus violents au bord du lac Léman. © Philippe Maeder VQH

L’hiver sait que son règne arrive bientôt à sa fin. Mais il a décidé de vendre chèrement sa peau. Alors il donne à la Suisse une petite leçon de froid qui va se prolonger jusqu’à dimanche. Les températures maximales ne dépasseront pas les 4 à 6 degrés l’après-midi. Alors qu’elles tournent habituellement en cette saison autour des 12 degrés. Un crève-cœur après avoir connu un temps doux, avec du sable saharien, en février.

Neige, pluie, bise, quel menu nous attend cette semaine? On fait le point avec Nicolas Borgognon, prévisionniste et météorologue à MeteoNews. «En montagne, il y a eu de grosses chutes de neige depuis samedi. Il va y avoir encore quelques chutes ce lundi soir et pendant la nuit. 20 à 30 cm dans les Alpes et 10 à 15 cm dans les Préalpes et le Jura. En dessous de 600 mètres, il n’y aura pas de neige mais de la pluie.»