Météo – Après la neige, la pluie et des inondations en Suisse La fonte des neiges de ces derniers jours, associée à de fortes pluies, pourrait entraîner des inondations en Suisse.

Les cours d’eau pourraient déborder localement ces prochains jours en Suisse (archives). KEYSTONE/Detlev Munz

Après les fortes chutes de neige de ces derniers jours en Suisse, des inondations locales pourraient se produire avec l’arrivée de plusieurs fronts chauds d’ici à vendredi, avertit mardi SRF Meteo. La fonte des neiges sera associée à une pluviosité abondante.

Elles entraîneront une hausse du niveau des cours d’eau, provoquant des débordements par endroits, précise l’agence météorologique sur son site internet. Au-dessus de 1500 mètres, le danger d’avalanche va fortement augmenter en raison de la neige soufflée.

Le vent se lèvera dès mercredi sur les sommets du Jura, des Préalpes et des Alpes. Des rafales de plus de 120 km/h sont prévues de jeudi à vendredi. Elles seront moins fortes en plaine, avec des pointes allant jusqu’à 80 km/h vendredi.

De fortes précipitations vont s’abattre dans le même temps, notamment sur le versant nord des Alpes. Il pourrait tomber jusqu’à 120 millimètres d’eau. La limite entre la pluie et la neige va remonter vers 1300-1800 mètres d’altitude et même à plus de 2000 mètres dans l’ouest du pays.

ATS