Lausanne Hockey Club – Après la quarantaine, les incertitudes Les Lions ont été «libérés» lundi matin, après deux semaines d’isolement. Quel visage afficheront-ils ce week-end pour leur retour au jeu? Jérôme Reynard

Les Lausannois se déplacent à Ambri (vendredi) et à Davos (samedi) pour leur retour à la compétition. Diego Cabellos, Lausanne Hockey Club

Douze victoires pour sept revers. Tel est le bilan comptable des équipes de National League à leur retour au jeu derrière une quarantaine, cette saison. Tous les régimes n’ont toutefois pas été identiques. Les conditions de reprise non plus. Prenez Berne, contraint de faire sans huit de ses joueurs (malades) le 30 décembre dernier sur la glace de Langnau (défaite 4-3). Ou Lausanne. Si les Lions n’avaient recensé que deux cas positifs au sein de leur effectif et avaient pu continuer à patiner par petits groupes lors de leur coup d’arrêt de novembre, le contexte est aujourd’hui totalement différent. Cette fois, ce sont dix infections qui ont été dénombrées et qui ont débouché sur une quarantaine stricte.