Émotion à Blonay – «Après l’accident, l’ambiance est morose» Encore sous le choc après que trois enfants ont été renversés dans un quartier d’habitation à Blonay vendredi dernier, le voisinage cherche à comprendre. Un jeune papa témoigne. Xavier Crépon

Les panneaux n’auront malheureusement pas suffi au chemin du Couvent à Blonay. Trois enfants y ont été renversés vendredi dernier. DR

«Ici tout le monde est surpris. On se demande comment un événement aussi grave a pu se produire dans notre quartier paisible.» Encore chamboulé par l’accident provoqué vendredi dernier par une automobiliste qui a renversé trois enfants, un voisin, qui habite au chemin du Couvent est incrédule. «C’est une zone 30 km/h et nous avions placé plusieurs panneaux afin de sécuriser les lieux en attirant l’attention des conducteurs sur le fait que de nombreux enfants y jouent la journée. Mais ça n’a pas suffi.»



Pour rappel, selon les premiers éléments d’enquête, une femme de 52 ans qui habitait aussi ce quartier tournait à angle droit sur la petite ruelle quand elle a heurté trois jeunes de 7, 9, et 13 ans avec sa voiture. «Actuellement, seul le garçon de 7 ans est encore hospitalisé au CHUV, mais nous ne pouvons pas en dire plus», annonce quant à elle la police cantonale.