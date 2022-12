Brûlée d’Areuse (NE) – Après l’agression d’une femme par le feu, son ex est arrêté Le 20 octobre, une Neuchâteloise de 48 ans avait été gravement brûlée après avoir été aspergée d’un liquide inflammable. Le Portugais incarcéré est un compagnon qu’elle avait quitté. Benjamin Pillard

Un homme inconnu de la victime avait fait sortir cette dernière de son immeuble à la nuit tombée en prétendant avoir embouti sa voiture. La quadragénaire avait ensuite été littéralement mise à feu par un deuxième individu. BENJAMIN PILLARD

L’attaque était particulièrement choquante. De par son mode opératoire: une agression délibérée par le feu. Mais également par le fait que les deux fils de la victime, âgés de 11 et 14 ans, ont vu leur mère en flammes hurler de douleur en entrant dans leur appartement – comme nous l’avaient confié les parents de cette Neuchâteloise de 48 ans. Cette dernière était heureusement parvenue à éteindre les flammes. C’était le 20 octobre dernier au soir, dans le village d’Areuse, sur la commune de Boudry. Six semaines plus tard, les contours du mobile se précisent.