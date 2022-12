Qatar 2022 – Après l’argent russe, la Croatie goûte au bronze du Qatar Marocains et Croates ont joué, puis se sont pris au jeu samedi. Luka Modric et ses partenaires ont eu le dernier mot de la petite finale (2-1). Florian Vaney Doha

La joie des Croates après le deuxième but signé Mislav Orsic (18). AFP

Il n’y avait pas forcément besoin de voir six Marocains foncer sur l’arbitre (33e) avec comme intention de réclamer un simple corner pour comprendre: le Maroc et la Croatie allaient jouer le jeu de la petite finale. Elle ne serait certainement pas le match le plus abouti de la Coupe du monde qatarienne, ni un récital de ce que les deux vaincus des demi-finales savent faire de mieux. Mais elle se laisserait volontiers regarder, comme une rencontre de gala avec le (mini-)enjeu de la médaille de bronze en ligne de mire. C’est bien l’idée d’une partie qui sert surtout à occuper le terrain avant la finale.

Le but de la victoire.

Le résultat, c’est qu’entre deux équipes qui ont bâti leurs succès de ce dernier mois sur la défense, on a surtout… attaqué. La marque des quatre tirs cadrés de leur duel de la phase de groupes (0-0) avait ainsi été dépassée avant même la mi-temps. Le tout sans compter l’autogoal magique que Yassine Bounou, le gardien marocain, a failli enfiler dans ses filets après quelques minutes en manquant une passe latérale à proximité de sa ligne.

Le geste du match

La première période aura surtout été celle des coups francs indirects victorieux, loin de représenter la phase de jeu qui a le plus pris la lumière dans le tournoi. La combinaison Majer-Perisic-Gvardiol ouvrait à merveille les hostilités (7e, 1-0). Elle trouvait une réponse marocaine chanceuse deux minutes plus tard, avec un ballon dévié en cloche et Achraf Dari seul pour reprendre devant Dominik Livakovic.

Avant les larmes d’un Andrej Kramaric sorti sur blessure (61e), qui finissaient de traduire la valeur qu’avait fini par prendre la quête du bronze pour ses poursuivants, la Croatie avait trouvé le moyen de reprendre l’avantage. Grâce au geste du match, signé Mislav Orsic: une soyeuse frappe enroulée entre les doigts de Yassine Bounou et la latte nord-africaine (42e, 2-1). Orsic? L’un des nombreux remplaçants habituels à avoir eu droit de débuter cette petite finale.

Les deux équipes s’étant malgré tout prises au jeu, la fin de match s’est voulue plus tendue, plus contrôlée dans les rangs des hommes de Zlatko Dalic aussi. Il y avait un os à ne pas lâcher. Il n’a plus quitté la gueule des Croates. Sur le podium d’une seconde Coupe du monde consécutive.

Afficher plus Stade Khalifa, Doha, 44’137 spectateurs. Arbitre: Abdulrahman Al Jassim (QAT). Buts: 7e Gvardiol 1-0; 9e Dari 1-1; 42e Orsic 2-1. Croatie: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol; Orsic (96e Jakic), Majer (66e Pasalic), Modric, Kovacic, Perisic; Livaja (66e Petkovic), Kramaric (61e Vlasic). Entraîneur: Zlatko Dalic. Maroc: Bounou; Hakimi, Dari (64e Benoun), El Yamiq (66e Amallah), Attiat-Allah; Amrabat, Sabiri (46e Chair), El Khannouss (56e Ounahi); Ziyech, En-Nesyri, Boufal (64e Zaroury). Entraîneur: Walid Regragui. Avertissements: Ounahi (69e), Amallah (84e).

