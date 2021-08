Progrès médicaux - Après l’ARN messager, les nanoparticules seront la prochaine révolution vaccinale

Créé par Jeffrey Boyington, ce prototype de vaccin universel contre la grippe, est une nanoparticule formée d’une protéine échaffaudage (en bleu) et de 8 hémagglutinines de la grippe (en jaune) conçues pour générerdes anticorps communs à tous les sous-types de grippe humaine.

National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of health/Science Photo Library/Keystone