Rejet de la loi sur le CO₂ – Après le camouflet, Berne cherche un plan B pour le climat Premier pas vers la neutralité carbone, la révision est renvoyée à l‘expéditeur. Les taxes s’éloignent, le défi politique demeure. Lise Bailat , Berne

La conseillère fédérale en charge de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, Simonetta Sommaruga, s’engage à chercher le dialogue avec toutes les parties prenantes afin de trouver une nouvelle base pour des mesures en faveur de la protection du climat. Photo: KEYSTONE/Alessandro della Valle

Le scrutin a tenu la population suisse en haleine jusqu’au bout de l’après-midi. Pourtant, à l’heure du café dimanche, on n’y croyait déjà plus dans le stamm fédéral des partisans à la loi sur le CO 2 . La révision née au lendemain d’élections fédérales marquées par la progression des Verts, sous la pression des grèves du climat, n’a pas convaincu. Le peuple a dit non à 51,6%. Seuls quatre cantons l’ont approuvée, dont Genève à 61,4% et Vaud à 53,2%.

Balayées, les nouvelles taxes sur les billets d’avion et la fin proche des chauffages à mazout. L’UDC, seul parti à avoir soutenu le référendum, se réjouit. «Je salue la victoire de la classe moyenne, réagit la vice-présidente Céline Amaudruz (GE). Nous nous sommes battus jour après jour pour démontrer à quel point cette loi était mauvaise. Aucun parti n’a le monopole de l’environnement.»