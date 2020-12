Rassemblements religieux – Après le combat, la vie religieuse reprend Fortes de leur victoire en justice, les Églises rouvrent leurs portes aux fidèles ce week-end. Luca Di Stefano

À Saint-Pierre, le culte de dimanche aura lieu. Compte tenu de la limitation à 50 personnes, un enregistrement vidéo en ligne sera proposé aux fidèles. LAURENT GUIRAUD

L’effet suspensif décrété jeudi par les juges de la Chambre constitutionnelle déploie ses effets immédiatement: les cultes, les messes et les rassemblements religieux peuvent à présent reprendre à Genève, à condition de respecter les mesures sanitaires fédérales. Si l’interdiction pure et simple des rassemblements religieux a été jugée excessive, la limite à 50 personnes reste en vigueur.

Officiellement, c’est cette limite qui s’applique aux lieux de culte en attendant que le gouvernement genevois propose une nouvelle série de mesures. Mais vendredi, le médecin cantonal a rappelé les gestes barrières à respecter – port du masque, désinfection des mains et distance – en insistant particulièrement sur l’interdiction de se passer des objets (calices, livres, etc.), de chanter et d’avoir des contacts physiques.