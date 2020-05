Réaménagement au centre-ville d’Estavayer-le-Lac – Après le Covid-19, les commerces seront confrontés à des travaux À la fin de l’été commencera un long chantier de six mois et demi au centre du bourg. Pas vraiment une bonne affaire pour les commerçants. Frédéric Ravussin

La rue de l'Hôtel-de-Ville subira d’importants travaux entre septembre et fin avril. JEAN-PAUL GUINNARD/A

Sale temps pour le commerce, malgré le retour des beaux jours. À la fin de l’été, alors que la crise sanitaire liée au coronavirus devrait s’être estompée, le centre d’Estavayer sera confronté à la première phase d’un important projet de réaménagement routier. Prévus entre mi-septembre et fin avril, ces travaux perturberont la vie de la rue de l’Hôtel-de-Ville. Et un an plus tard ce sera au tour de la Grand-Rue. Si le but vise un embellissement du centre-ville et une amélioration de la mobilité pour contribuer au dynamisme de la cité, il engendrera des nuisances pour les riverains, habitants ou commerçants.

«Oui, ces travaux peuvent menacer l’existence de mon commerce», soupire Anne-Marie Marschall. Et la patronne d’une papeterie à la rue de l’Hôtel-de-Ville d’expliquer: «Après les pertes enregistrées ce printemps avec le coronavirus, ce chantier qui s’annonce, c’est un peu la seconde vague du Covid pour nous.» Ils sont nombreux dans la rue à partager son avis, agacés qui plus est d’avoir reçu les dates de réalisation du réaménagement alors que leurs magasins n’avaient encore même pas pu rouvrir leurs portes. Patron du restaurant Rive Sud, Bertrand Chardonnens partage son avis: «J’estime que les autorités auraient dû mieux communiquer avec nous, mieux nous écouter.»

Programme de soutien

Mercredi soir au Conseil, une élue PDC s’est inquiétée des conséquences que le chantier pourrait avoir sur l’économie locale. «Les commerces de proximité ont prouvé ces derniers temps qu’ils avaient toute leur raison d’être et méritent d’être soutenus. Un report ne pourrait-il pas être envisagé?» a ainsi demandé Anne-Marie Bulliard. Par la voix de son nouveau syndic, l’Exécutif s’est dit conscient de la situation. «Il n’y a jamais de moment opportun pour des travaux que nous ne repousserons pas. Nous garantirons l’accès aux magasins et aux habitations durant ce chantier que nous avons volontairement agendé après l’été, en basse saison», a répondu Éric Chassot.

Les autorités planchent toutefois sur un programme de soutien à l’économie staviacoise qui sera soumis au Conseil le 23 juin. «Il n’est pas encore finalisé, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Sinon que nous ne voulons pas tout arroser n’importe comment», reprend le syndic. Forcément impuissants, les commerçants essaient tout de même de se rassurer en regardant le verre à moitié plein. «Je ne suis pas du tout contre ces travaux, qui doivent se faire, mais c’est vrai que mon restaurant se trouvant au début de la rue, je serai sans doute moins touché», reprend le chef du Rive Sud, également membre des sociétés locales de développement et des commerçants. «C’est vrai que si on les repousse, ils se dresseront toujours devant nous comme un obstacle. Alors autant les affronter maintenant», conclut Anne-Marie Marschall.