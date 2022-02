Habitudes de lecture – Après le Covid, les Romands ne lisent plus comme avant Nous bouquinons davantage depuis deux ans et différemment: BD et mangas, polars locaux, romans détente, philosophie facile et récits d’aventures sortent grands vainqueurs de la pandémie. Pascale Zimmermann Corpataux

La librairie spécialisée dans les mangas Tanigami, rue Rousseau à Genève (sur notre photo du 26 juillet 2021), a doublé son espace de vente pour contenter les acheteurs de BD nippone. LAURENT GUIRAUD

On lit et on achète beaucoup plus de livres depuis deux ans, c’est certain. Les chiffres d’affaires de la branche ont augmenté de 20 à 50% selon les secteurs et les périodes. Mais bouquine-t-on comme avant? Pas tout à fait. La pandémie a amplifié certaines tendances existantes; elle en a révélé d’autres. Elle a aussi connu ses feux de paille: la flambée du créneau jeunesse, éducation et parascolaire de 2020 s’est éteinte une fois les écoles rouvertes.