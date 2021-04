Enseignement supérieur – Après le Covid, l’Université gardera des pratiques virtuelles Moins de déplacements, des formes hybrides entre présentiel et audiovisuel: l’Université planche sur les pistes du futur. Marianne Grosjean

Seuls 8 à 10% des étudiants préfère nt suivre les cours en ligne . KEYSTONE

Le Covid a bouleversé les pratiques à l’Université de Genève (UNIGE). Davantage de cours en visioconférence et des examens en ligne pour les étudiants, moins de colloques internationaux avec déplacements pour les enseignants, et des soutenances de thèses avec des jurés connectés à distance. Que gardera-t-on de cette période?

«Cela dépendra des disciplines, explique Pablo Achard, responsable de la cellule stratégique et prospective à l’UNIGE, chargée d’imaginer les besoins futurs des étudiants et collaborateurs. Pour les facultés comptant de nombreux cours ex cathedra (ndlr: où le professeur s’exprime devant un large public qui n’intervient presque pas), les visioconférences étaient plus faciles à mettre en place. Une petite partie des étudiants (8 à 10%) préfère suivre les cours en ligne, pour des raisons logistiques: certains travaillent à côté ou ont une famille à charge et s’accommodent de visionner les cours à un horaire qui les arrange. On se dirige probablement vers des cours en présence également disponibles en ligne. Toutes les salles de plus de 50 personnes ont d’ailleurs été équipées de matériel pour enregistrer les cours, pour une diffusion en direct ou en différé.»